"Генеральное консульство для заявителей временно закрыто", — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

Получить комментарий в дипмиссии "Интерфаксу" пока не удалось.

Ранее сообщалось, что Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, а также приняла решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно. Временно закрываются и консульские учреждения Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Чешское туристическое агентство Čedok в свою очередь объявило об отмене экскурсионных туров в Россию и прекращении продажи авиабилетов "Аэрофлота" и других российских перевозчиков.