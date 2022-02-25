"Продажи турпакетов отстают от средних показателей на прошлой неделе на 20-40%. Данные различаются в зависимости от компании. Большая часть падения продаж пришлась на туры по России – у некоторых компаний в этом сегменте оно достигает 40%. Как предполагают туроператоры, скорее всего, это кратковременное явление, большей частью вызванное неразберихой с вылетами туристов из регионов Юга России", — отмечают в АТОР.

По ее данным, наиболее заметно снизился объем продаж путевок на ближайшие недели в марте. Раннее бронирование летнего отдыха на курорты Краснодарского и Крыма пострадало значительно меньше — здесь снижение не превышает 10-20%.

"Туристы, как мы видим, верят, что кризис как-то "рассосется" к концу весны. Падение в этом сегменте меньше, чем на ближние даты", – сообщает ассоциация.

Продажи туров за рубеж снизились меньше, на 15-20%, также в первую очередь на ближайшие недели.

"Часть туристов, планировавших покупки туров на ближайшие даты, предпочитают подождать с бронированием. Но на лето продолжают поступать заявки, в том числе весьма дорогие, снижение здесь не слишком заметное. Наиболее стабилен, как всегда, именно люксовый сегмент", — прогнозируют в АТОР.

Как отмечают в турагентствах и туроператорских компаниях, от туристов поступает много вопросов о возможном размере штрафных санкций при аннуляции поездок, но самих аннуляций пока немного. В частности, потому, что условия отмены туров на ближайшие даты, как правило, предполагают штрафы. Есть и такие туристы, кто звонит туроператорам и интересуется размером скидок на путешествия, предлагаемых в связи с кризисной ситуацией.

Росавиация в связи с ситуацией на Украине сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям. Ростуризм рекомендовал российским туристам по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты.