Соглашением установлено, что ведомства гражданской авиации "будут сотрудничать по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий, и будут консультироваться между собой в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий". Авиакомпаниям двух стран будут предоставляться "справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов".

"В этой связи в авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении", — заявили журналистам в Росавиации.

"Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний", — подчеркнули в ведомстве.

Накануне стало известно, что Великобритания запретила полеты российской авиакомпании "Аэрофлот", которая совершает ежедневные рейсы из Москвы в Лондон. Помимо "Аэрофлота" на маршруте летает British Airways.

Рейс "Аэрофлота", запланированный на пятницу, отменен.

"В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, "Аэрофлот" отменяет 25 февраля 2022 года рейс SU2578 из Москвы в Лондон. Пассажирам предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. Дальнейшая информация о статусе рейсов Москва — Лондон — Москва будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. Просим пассажиров следить за изменениями в расписании", — говорится в сообщении на сайте перевозчика.