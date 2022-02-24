"Европейский совет сегодня согласовал дальнейшие ограничительные меры, которые сильно повлияют на Россию", — говорится в заявлении Евросовета, текст которого приводит Мишель.

"Эти санкции коснутся финансового сектора, энергетики, сферы транспорта, товаров двойного назначения. Также речь идет об экспортных ограничениях, финансировании экспорта, визовой политике, дополнительном включении физлиц РФ в санкционный список, а также — об изменении критериев для составления этого списка", — отмечается в документе.

В нем также говорится, что лидеры стран ЕС призывают срочно готовить пакет санкций против Белоруссии.