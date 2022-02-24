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Литва приостанавливает выдачу виз россиянам

Фото: pixabay.com
МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ — Литва приостановит выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщает МИД страны.

"В знак солидарности с народом Украины, столкнувшимся с военной агрессией России, министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее о приостановке выдачи виз сообщили Чехия и Латвия.

На прошлой неделе сообщалось, что власти Литвы с 31 марта разрешат въезд россиянам без сертификатов о вакцинации одобренными в Европе вакцинами, для пересечении границы нужна будет шенгенская виза и ПЦР-тест. Также сообщалось, что визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц, начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз для поездок со всеми целями.

Визовые центры Литвы работают в 25 городах России. Помимо Москвы и Петербурга, это Архангельск, Калининград, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Уфа, Хабаровск.

Прямое авиасообщение между Россией и Литвой пока не возобновлено.

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