Литва приостанавливает выдачу виз россиянам

"В знак солидарности с народом Украины, столкнувшимся с военной агрессией России, министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее о приостановке выдачи виз сообщили Чехия и Латвия.

На прошлой неделе сообщалось, что власти Литвы с 31 марта разрешат въезд россиянам без сертификатов о вакцинации одобренными в Европе вакцинами, для пересечении границы нужна будет шенгенская виза и ПЦР-тест. Также сообщалось, что визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц, начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз для поездок со всеми целями.