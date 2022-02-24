В результате принятых мер скопления пассажиров в этих аэропортах не допущено, на конец дня ситуация "полностью нормализовалась", — сообщили в Минтрансе.

"Для полной нормализации авиасообщения принято решение создать на базе аэропорта в Сочи временный хаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты", — заявили в ведомстве.

Росавиация ранее в четверг сообщила о закрытии до 2 марта 11 аэропортов на юге РФ: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявили о приостановке полетов не только по этим направлениям, но и в другие южные города страны, в том числе Сочи, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, Волгоград, Казань.