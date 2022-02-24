"В связи ситуацией, связанной с проблемами авиасообщения из Сочи, курорт готов предоставлять по запросам гостей возможность пролонгировать проживание в отелях со скидкой 30% на номер", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта в четверг.

Собеседник отметил, что в настоящее время руководство курорта "не обладает полной и объективной статистикой по количеству таких обращений".

"Руководство "Роза Хутор" находится в постоянном контакте с кризисным штабом администрации Сочи. Мы будем следить за развитием ситуации и оперативно на нее реагировать", — подчеркнул представитель пресс-службы.

В свою очередь, в пресс-службе курорта "Красная Поляна" агентству сказали, что гостям курорта также предложено продлить проживание в отелях.

"Курорт "Красная Поляна" работает в штатном режиме. Гости курорта, которые в сложившейся ситуации не могут улететь и вынуждены остаться в Сочи, могут продлить проживание на курорте: загрузка номерного фонда ещё позволяет разместить гостей", — сказали в пресс-службе.

Собеседник отметил, что те туристы, которые забронировали отели, могут перенести проживание на любой период.

"Отмену негарантированных бронирований и досрочный выезд курорт осуществит без штрафа и с возвратом остатка денежных средств", — отметил представитель пресс-службы.

Говоря, о бронировании на мартовские праздники, собеседник сказал, что в настоящее время наблюдается спад интереса туристов к проживанию в отелях.

"Количество отмен бронирований на ближайшие и праздничные даты (с 4 по 8 марта) на данный момент не превышает 30%. Речь идет как о прямых бронированиях, так и о продажах по линии туристических операторов и агентств", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Сочи задерживаются авиарейсы на прилет и вылет из-за закрытия ряда аэропортов. Железнодорожники в срочном режиме готовят дополнительные поезда.