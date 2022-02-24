"Теоретически да, но я думаю, что найдутся страны, чья туристическая индустрия слишком зависит от наших туристов, поэтому они сделают так, чтобы конкретно это решение, которое ударило бы по их экономике очень сильно, в этот пакет не попало", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Власти Бельгии ранее заявили, что считают необходимым запретить визы ЕС для российских граждан. В Евросоюзе пока не подтверждают, что такое решение может быть рассмотрено на внеочередном саммите объединения вечером в четверг.