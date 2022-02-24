"Всего Росавиация приостановила работу 11 аэропортов. 7 дней остановки — это около 1 млрд рублей выручки для "Аэрофлота", — сообщила "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитала" Елена Сахнова.

Самолетный парк группы, который высвободится из-за закрытия южных рейсов, скорее всего, будет заземлен, полагает Сахнова. Юг стал самым популярным внутренним направлением, которое компенсировало закрытие из-за COVID-19 международных рейсов, напомнила она.

Экономические последствия военной операции в целом негативно скажутся на финансовом состоянии группы.

"Если ранее мы прогнозировали, что "Аэрофлот" заработает несколько миллиардов рублей в этом году, теперь можно ожидать еще один год сжигания денежных средств — в зависимости от сценариев развития ситуации от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов рублей. Не исключено, что компания запросит поддержку у правительства в этой ситуации", — считает аналитик.

В группу "Аэрофлот" входит одноименная авиакомпания, "Россия" и "Победа". Ранее в четверг они и другие российские перевозчики сообщили о приостановке рейсов на юг РФ в связи с ситуацией на Украине и связанными с этим ограничениями на полеты.