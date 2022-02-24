Чистая прибыль авиакомпании в октябре-декабре составила 85 млн сингапурских долларов ($63,1 млн) по сравнению с убытком в 142 млн долларов за аналогичный период 2020 года, говорится в отчетности. Операционная прибыль составила 76 млн долларов против операционного убытка в 331 млн долларов.

Выручка подскочила вдвое — до 2,32 млрд долларов с 1,07 млрд долларов годом ранее.

Singapore Airlines за минувший квартал перевезла 1,1 млн человек, что более чем в пять раз превышает показатель за тот же квартал предыдущего года. Относительно второго финквартала показатель удвоился.

За девять месяцев фингода авиакомпания сократила операционный убыток на 75,3% — до 543 млн.