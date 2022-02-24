На своей странице в "ВКонтакте" он сообщил, что с 24 февраля стал свободным вход в учреждения культуры, спорта и общепита. В гостиницы заселяют без QR-кодов и ПЦР-тестов.

Сняты ограничения на посещение ряда мест с массовым пребыванием людей для подростков до 14 лет. Организации общепита могут работать до полуночи.

Спортивные соревнования можно проводить с трибунами, заполненными зрителями на 75%. Официальные мероприятия с численностью участников до 100 человек и регистрации браков проводятся без QR-кодов.

На свадьбы в ЗАГС разрешено приглашать до 20 гостей, экскурсии в помещениях могут собирать до 20 экскурсантов, а экскурсии на свежем воздухе — до 50.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отменили обязательные отчеты о вакцинировании сотрудников. Отменен и режим обязательной изоляции для неработающих новгородцев старше 60 лет.

С 1 марта в медицинских учреждениях предполагается возобновить остановленное около месяца назад оказание плановой помощи.

Согласно информации на сайте областного правительства, с начала эпидемии COVID-19 в регионе зарегистрировали свыше 91,1 тыс. инфицированных (последние сутки — 712). 73 тыс. 936 новгородцев выздоровели, 903 — скончались.