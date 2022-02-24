"В списке — оружие, печатные издания, предметы декоративно-прикладного искусства. Несколько из них имеют французское происхождение — например, керосиновая лампа конца XIX — начала XX века, настольное украшение "Цапля" и грелка 1890-1910 годов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особо ценен энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1892 года издания, где большое внимание уделяется вопросам истории, географии и культуры России и над которым работали выдающиеся ученые и философы того времени. Словарь входил в состав Царскосельской императорской библиотеки, но был утрачен во время Великой Отечественной войны. Теперь книги выставят в личных комнатах семьи Николая II в Александровском дворце.

Акт передачи культурных ценностей подписали руководитель Северо-Западного управления Минкультуры Андрей Ермаков и директор музея Ольга Таратынова.

Всего за 2021 год девять федеральных музеев Северо-Западного федерального округа таким образом получили 439 предметов: иконы, часы, мебель, оружие, книги, декоративно-прикладные изделия и прочее. Все это правоохранительные органы изымали при пресечении контрабанды и других правонарушений, после экспертизы ценности были обращены в госсобственность судом.