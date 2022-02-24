"Автобусное сообщение между Севастополем, Краснодаром и Москвой поэтапно увеличивается, билеты можно купить онлайн", — говорится в сообщении.

В правительстве также уточнили, что увеличены составы трех поездов из Севастополя в Москву и Петербург на ближайшие дни, дополнительные билеты уже в продаже. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, ограничений движения нет.

Из-за приостановки авиасообщения местные отельеры готовы предоставить лояльные условия для туристов. Некоторые заявили о снижении цен и не штрафуют за отмену брони, добавили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Власти Крыма ввели режим повышенной готовности из-за обострения ситуации на границе. Приграничные пункты пропуска закрыты, остановлена работа аэропорта Симферополь.