Согласно сообщению ведомства, пассажиров, планировавших прибыть или вылететь в/из аэропортов Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка, рекомендовано доставлять в аэропорты Москвы. Собиравшихся лететь в/из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара рекомендовано везти в Сочи; тех, кто планировал лететь в/из Ростова-на-Дону и Элисты — в Волгоград, Ставрополь или Минеральные Воды.

При этом Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта: вместо Ставрополя в списке появился Липецк. Всего в перечне по-прежнему 11 аэропортов, кроме Липецка, это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, отмечает Росавиация.

Авиакомпаниям также поручено организовать возврат денег за билеты либо предоставить возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. Кроме того, авиакомпаниям рекомендовано оформлять билеты на рейсы других перевозчиков при наличии свободных мест с использованием механизма FIM (Flight Interruption Manifest — манифест прерванного полета).

Ведомство просит пассажиров отменённых рейсов не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании и о статусе рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, включая официальные аккаунты компаний в социальных сетях.