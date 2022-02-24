В связи с ситуацией на Украине министр принял решение отозвать посла Латвии в России Мариса Риекстиньша для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам России, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

Ранее сообщалось, что Чехия также приостановила выдачу виз гражданам России.

"Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России, исключение составляют гуманитарные случаи", — цитирует газета Deník слова чешского премьера Петра Фиалу.

Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.