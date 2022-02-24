По сообщению монополии, в четверг назначены следующие дополнительные поезда:

- N266/265 Адлер — Москва отправлением со ст. Адлер 24 февраля в 19:48 мск и прибытием в Москву 26 февраля в 04:30 мск;

- N213 Ростов — Москва отправлением со ст. Ростов 24 февраля в 20:52 мск и прибытием в Москву на следующие сутки в 22:22 мск;

- N202/201 Адлер — Москва отправлением со ст.Адлер 24 и 25 февраля в 21:18 мск и прибытием в Москву на следующие сутки в 21:15 мск;

- N204/203 Краснодар — Москва отправлением из Краснодара 24 февраля в 23:57 мск и прибытием в Москву на следующие сутки в 19:08 мск;

- N125/126 Новороссийск — Москва отправлением из Новороссийска 25 февраля в 13:45 мск и прибытием в Москву на следующие сутки в 19:40 мск;

- N151/152 Анапа — Москва отправлением из Анапы 25 февраля в 16:15 мск и прибытием в Москву на следующие сутки в 18:55 мск;

-N111/112 Белгород — Москва отправлением со ст. Белгород 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта, прибытием и отправлением в Белгород со ст. Москва-Вост. (вокзал Восточный) 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, прибытием на ст. Белгород 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4 марта.

Кроме того, удвоена "Ласточка" № 822С Имеретинский Курорт — Краснодар 1 отправлением 24 февраля, а также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда.

"Билеты уже появляются в продаже, цены на них зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров", — отмечают РЖД, добавляя, что назначение дополнительных поездов и пополнение составов из городов юга России продолжается.