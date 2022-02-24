"Штаб в инициативном порядке выйдет с предложением о выделении дополнительных субсидий для компаний, которые организовывают специальные рейсы и маршруты для оперативного вывоза пассажиров, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов на юге России", — говорится в сообщении Минтранса РФ.

В нем также отмечается, что ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот" и частным транспортным компаниям дано поручение оказывать максимальное содействие по скорейшей отправке пассажиров в конечные пункты назначения, либо в выбранные пассажирами альтернативные конечные точки маршрута.

В руководстве штаба подчеркнули, что осуществляется мониторинг цен на билеты.

"Нельзя допустить того, чтобы люди, получив обратно деньги за заранее купленные билеты, платили дополнительные никак не запланированные ими средства для того, чтобы добраться домой. Это форс-мажорная ситуация, и пассажирам надо оказать максимальную помощь и содействие", — цитирует пресс-служба Минтранса главу ведомства Виталия Савельева.