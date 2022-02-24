"Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России, исключение составляют гуманитарные случаи", — цитирует газета слова чешского премьера.

Также, по его словам, правительство Чехии приняло решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно. Временно закрываются и консульские учреждения Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Чешское туристическое агентство Cedok в свою очередь объявило об отмене экскурсионных туров в Россию и прекращении продажи авиабилетов "Аэрофлота" и других российских перевозчиков, отмечает Deník.