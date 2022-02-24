"Авиакомпании работают с нами в тесном режиме. Мы информируем пассажиров о времени изменения рейсов. Авиакомпании идут навстречу, меняют типы воздушных судов на более вместительные, для того чтобы сегодня обеспечить вывоз всех пассажиров, у которых запланирован вылет в течение сегодняшнего дня", — сообщил журналистам управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексей Комаров в четверг.

Он отметил, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

"Каких-либо отклонений, ограничений со стороны аэропорта и федеральных властей у нас нет. В настоящее время наблюдаются задержки с отправлением и прибытием воздушных судов. Это связано с тем, что авиакомпании вынуждены согласовывать новые маршруты, которые дольше по времени и, соответственно, их прибытие в аэропорт Сочи задерживается", — подчеркнул управляющий директор.

По его словам, скопления пассажиров в аэропорту не наблюдается.

"В чистой зоне, где располагаются пассажиры, уже прошедшие регистрацию на рейсы, находится около 600 пассажиров. В общедоступной зоне аэровокзального комплекса — около 700 человек. Авиакомпании работают с нами в тесном режиме. Мы информируем пассажиров о времени изменения рейсов", — сказал Комаров.