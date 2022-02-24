"По агрегированным оценкам в настоящее время на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, может находиться порядка 8 тыс. организованных туристов с вылетами до 2 марта: до 6 тыс. путешественников в Краснодарском крае и около 2 тыс. – в Крыму", — рассказали в ассоциации.

Там добавили, что, несмотря на наличие определенных задач, связанных с вывозом туристов, паники на туристическом рынке нет, поскольку февраль – низкий сезон для юга России.

Как сообщил ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский, в настоящее время на курорте находятся почти 84 тыс. туристов, большинство из них – семьи с детьми.

Росавиация в связи с ситуацией на Украине сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.

В свою очередь, Ростуризм также рекомендовал российским туристам по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты, а отельеров на курортах с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг.