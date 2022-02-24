"В связи с закрытием воздушного пространства Молдавии "Аэрофлот" временно приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев и в обратном направлении, запланированные в расписании с 24 февраля до 4 марта 2022 года", — сообщила компания.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат денег либо перебронирование билетов на последующие даты.

"Аэрофлот находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией по вопросам возобновления полетов в/из городов России в Кишинев. Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях", — заявили в "Аэрофлоте".