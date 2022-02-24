"Ситуация по продажам Краснодарского края и Крыма спокойная: самый низкий сезон будет продолжаться до 5-6 марта и туристы заняли выжидательную позицию. Аэропорты закрыты до 2 марта. Некоторые туристы принимают решение сдавать авиабилеты, купленные в закрытые сейчас аэропорты юга и пересаживаться на поезда или автотранспорт. К счастью, авиакомпании принимают возвраты без каких-либо штрафов", — рассказал генеральный директор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TEZ Tour сообщили, что на текущий момент аннуляций туров не фиксируют, но вопросы от туристов поступают в нарастающем объеме из-за негативного информационного фона.

В компании отметили, что зимней полетной программы на черноморские курорты России у них нет.

"Единичные клиенты, которые сейчас находятся на отдыхе, приобрели туры с авиаперелетом на базе рейсов GDS из Москвы. В отношении этих туристов каждый случай рассматривается и решается в индивидуальном порядке при получении нами соответствующего запроса", — пояснили в TEZ Tour.

Между тем, Мкртчян подчеркнул, что вялые продажи туров в Краснодарский край и Крым продлятся неделю-полторы. Он добавил, что если ситуация ухудшится, то отмены туров последуют у десятков тысяч российских туристов.

"Если ограничения на работу курортных аэропортов будут продлены после 2 марта, то пострадают десятки тысяч россиян, купивших туры на мартовские праздники на юг страны", — сказал он.

Росавиация в связи с ситуацией на Украине сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.

В свою очередь, Ростуризм также рекомендовал российским туристам по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты, а отельеров на курортах с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг.