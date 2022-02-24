Как сообщается в пресс-релизе круизного оператора, чистый убыток в октябре-декабре составил $1,57 млрд, или $4,01 в расчете на акцию, по сравнению с $738,9 млн, или $2,51 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Тем не менее скорректированный убыток сократился до $1,95 с $2,33 на акцию.

Выручка Norwegian подскочила до $487,4 млн по сравнению с $9,6 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне $1,61 на акцию при выручке в $571,9 млн.

Выручка компании от продажи билетов на круизы в минувший квартал составила $304,9 млн и оказалась хуже прогноза FactSet в $386,4 млн. Поступления от продажи услуг на борту лайнеров составили $182,6 млн, что также ниже прогноза в $216,6 млн.

Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет тремя брендами — Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Всего холдинг располагает 28 круизными лайнерами (вместимостью свыше 59 тыс. человек) и до пандемии планировал расширение флота.