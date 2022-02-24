"Средства размещения работают в штатном режиме. Кроме того, обращаемся к отельерам с просьбой не повышать стоимость проживания и размещать туристов, вынужденных продлить срок своего пребывания из-за приостановки авиасообщения", — приводятся в сообщении слова главы Минкурортов Вадима Волченко.

В министерстве напомнили, что выехать из Крыма можно на автобусах и поездах, в кассы поступили уже дополнительные билеты.

"На данный момент с авиакомпаниями достигнута договоренность о переносах билетов на рейсы до 2 марта на более поздние даты, либо на возврат их стоимости", — уточнили в пресс-службе.

Организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, где у них забронирован номер, пояснили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Власти Крыма ввели режим повышенной готовности из-за обострения ситуации на границе. Приграничные пункты пропуска закрыты, остановлена работа аэропорта Симферополь.