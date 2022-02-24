"Аэрофлот" привлекает дополнительные широкофюзеляжные самолеты большей вместимости, которые начнут выполнять рейсы из аэропорта Сочи. ОАО "РЖД" подтвердило готовность оперативного вывоза пассажиров по железной дороге к другим аэропортам или до места проживания пассажиров", — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания оперштаба по организации работы транспорта на юге РФ.

Общая транспортная обстановка на юге России расценивается штабом "как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время".

"Существующие затруднения, связанные с временной приостановкой работы 11 аэропортов, решаются с привлечением альтернативных видов транспорта для перевозки пассажиров, — сообщили в Минтрансе. — В данный момент силами транспортного комплекса и корпуса российских волонтеров налаживается работа в аэропортах и на вокзалах для содействия и информирования пассажиров по наиболее быстрым и оптимальным возможностям добраться до пунктов назначения".

Как сообщалось, Росавиация на фоне военных действий на Украине сообщила о закрытии до 2 марта 11 аэропортов на юге РФ: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявили о приостановке полетов не только по этим направлениям, но и в другие южные города страны, в том числе Сочи, Астрахань, Липецк, Минеральные Воды, Владикавказ, Волгоград, Казань.

"Сейчас наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить формирование альтернативных маршрутов, максимально удобных для пассажиров, чтобы каждый из них оперативно и с комфортом добрался до своего пункта назначения", — заявил глава Минтранса Виталий Савельев, которого цитирует пресс-служба.