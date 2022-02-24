"В настоящее время в Краснодарском крае находятся почти 100 тысяч туристов. Все средства размещения работают в штатном режиме. Отельерам рекомендовано воздержаться от повышения цен и максимально оперативно размещать туристов, которые в настоящее время не могут выехать к месту жительства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Анапе в учреждениях санаторно-курортного комплекса готовы продлить сроки размещения людей, которые у них проживали, до 3 марта. При этом выезд организованных групп детей в ближайшее время не планируется.

Ранее сообщалось о приостановке работы аэропортов на юге России до 2 марта, в том числе авиаузла в Анапе.

Продолжает действовать сообщение по железнодорожным линиям, увеличено количество составов. Чтобы избежать очередей и скопления людей в кассах ж/д-вокзала, людям рекомендуется приобретать билеты заранее.