"С 1 марта Италия вводит облегченные правила для путешественников, прибывающих из стран, не входящих в Евросоюз. При этом заселение в отели и другие принимающие структуры до начала апреля возможно только при наличии Super Green Pass", — пояснили в организации.

Super Green Pass – это цифровой сертификат с прививкой вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или справка о перенесенном коронавирусе.

Как отметили в ENIT, начиная с апреля, в том числе в связи с пасхальными праздниками, итальянским и иностранным туристам может быть проще заселяться в отели.

"После отмены обязательного Super Green Pass больше не потребуется справка о выздоровлении или вакцинации от COVID-19. Вероятно, будет достаточно иметь обычный Green Pass", — пояснили в представительстве.

Там также добавили, что лица, привитые за рубежом вакцинами, не признанными EMA (любой российской вакциной), могут получить в Италии бустерную дозу препарата Рfizer или Moderna через минимум 28 дней и максимум 6 месяцев (180 дней) после завершения основного курса вакцинации.

С 1 по 31 марта власти Италии разрешили въезд без карантина российским гражданам с ПЦР-тестом (срок действия 72 часа), экспресс-тестом (срок действия 48 часов) или справкой о перенесенном коронавирусе. Также для въезда потребуется заполнить анкету прибывающего Passenger Locator Form (PLF).

В Италии до 31 марта для посещения большинства общественных мест требуется Super Green Pass. В частности, он необходим для посещения ресторанов, заселения в отели, посещения крытых и открытых бассейнов, оздоровительных центров, участия в деловых мероприятиях, проезда на общественном транспорте, входа в музеи, театры, на стадионы и выставки. С 1 февраля 2022 года действие вакцины для Super Green Pass сокращено до полугода. Для перенесших COVID-19 Super Green Pass также действует полгода. Обычный Green Pass в Италии можно получить, сдав тест. Антигенный тест действует 48 часов (для перелета его действие составляет до 24 часов). ПЦР-тест действует 72 часа (для перелета его действие сокращается до 48 часов). Green pass действует в белых и желтых зонах страны. Он не нужен детям младше 12 лет.