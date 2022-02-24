"Авиакомпания "Азимут" информирует об отмене ряда рейсов 24-25 февраля 2022 года в связи с временным закрытием воздушного пространства Юга РФ для выполнения полетов", — говорится в сообщении.

Пассажиры проинформированы по электронной почте и смс.

На 24 февраля отменены рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Саратов, Симферополь, Самару, Астрахань, Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Нижнекамск. Из Краснодара отменены рейсы авиакомпании в Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Ереван, Омск, Самару, Нижнекамск, Калугу, Минводы, Москву. Из аэропорта Минеральных Вод отменили рейсы в Брянск, Воронеж, Краснодар и Минск.

Также отменены рейсы Москва — Краснодар, Москва — Элиста — Москва, Санкт-Петербург — Брянск — Санкт-Петербург, Уфа — Ростов-на-Дону, Самара — Ростов-на-Дону, Саратов — Минеральные Воды, Сочи — Петрозаводск — Сочи, Новосибирск — Москва — Ростов-на-Дону.

Кроме того, на 25 февраля отменены рейсы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, Бишкек и Челябинск.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.

Авиационные власти России не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара.