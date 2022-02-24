Отмечается, что отмена перелетов произошла "в связи с объявлением отдельных территорий РФ временно опасными для полетов".

Так, 24 февраля отменены рейсы: Москва-Курск, Калининград-Курск. Казань-Брянск, Архангельск-Краснодар, Тамбов-Краснодар, Москва-Курск-Краснодар. 25 февраля отменены перелеты по маршрутам: Москва-Курск, Курск-Сочи, Сочи-Курск, Москва-Курск, Санкт-Петербург-Курск, Курск-Санкт-Петербург, Калининград-Брянск-Махачкала, Махачкала-Брянск-Калининград.

Авиакомпания также рекомендует пассажирам и встречающим не прибывать в аэропорты.

"Авиакомпания производит вынужденный возврат авиабилетов пассажирам отмененных рейсов. Все обращения пассажиров рассматриваются в срок до 30 дней в связи с большим количеством заявок и возросшей нагрузкой", — говорится в сообщении.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.