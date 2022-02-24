"Сегодня в скором поезде №58 отправлением в 16:30 добавлены три вагона. Поезд идет через Елец и прибывает в Москву на Павелецкий вокзал. Кроме того, с сегодняшнего дня будет сформирован дополнительный поезд из десяти вагонов отправлением из Белгорода в 23:20. Поезд примет Восточный вокзал столицы", — написал Базаров на своей странице в соцсети вконтакте.

Ранее сообщалось, что белгородский аэропорт не работает по решению Росавиации, все остальные транспортные узлы работают в штатном режиме.

В связи с событиями на Украине ГУ МЧС и УМВД по Белгородской области работают в усиленном режиме. На всех социальных объектах и объектах обеспечения жизненного цикла усилено ограничение доступа и проводятся антитеррористические мероприятия.

На территории Белгородской области, приграничной с Украиной, в четверг зафиксированы случаи разрушений строений. Жертв нет. На объектах работают следователи.

Губернатор Белгородской области дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ в регион. Он призвал жителей не поддаваться панике.

С 24 февраля приостановлены занятия в школах и детских садах во всех приграничных районах Белгородской области.