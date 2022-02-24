"Ростуризм совместно с Народным фронтом запускают кол-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ. Линия откроется в четверг в 15:00 мск и будет работать ежедневно с 08:00 мск до 20:00 мск по номеру 8-(800)-200-34-11", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Ростуризм заявил, что рекомендуют россиянам отложить поездки на отдых в регионы юга РФ, где были закрыты аэропорты.

Росавиация в связи с ситуацией на Украине сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.