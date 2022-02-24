"Ростуризм рекомендует туристам прежде, чем отправляться в поездки, уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их официальных аккаунтах в социальных сетях и по телефону. Одновременно Ростуризм рекомендует по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что в сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.

В сообщении добавляется, что в настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты вывоза туристов или продление их пребывания в отелях.

Ведомство также просит отельеров на курортах с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг.

"При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Туристам, которые сейчас находятся за границей и должны возвращаться домой через закрытые аэропорты, ведомство предлагает оставаться на связи с туроператорами и авиакомпаниями, а также дождаться официальной информации об урегулировании вопроса с обратными маршрутами.

"Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер", — говорится в сообщении.

Ростуризм также рекомендует путешественникам по возможности скорректировать сроки и планы по поездке, по возможности отложить возвращение домой.

"Если же это невозможно, в настоящее время Минтрансом ведется работа по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов, более подробная информация появится позже. Кроме того, РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов. Следите за информацией от Минтранса и РЖД", — сообщает ведомство.

Как напоминает Ростуризм, в связи с осложнением ситуации вокруг Украины приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения действуют с сегодняшнего дня и до 3:45 мск 2 марта. Аэропорты в других городах совместно с авиакомпаниями могут вносить изменения в расписание вылетов.