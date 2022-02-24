"В целях обеспечения безопасного использования воздушного пространства Республики Беларусь Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Беларусь принято решение о закрытии с 12.00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства Республики Беларусь для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части государственной границы Республики Беларусь до Высокое", — говорится в сообщении ведомства.

"Высоты действующего ограничения от 0 до 19 800 м", — добавили там.

По данным сервиса Flightradar24, маршруты рейсов российских авиакомпаний, направляющихся в/из Европы, пролегают над границей закрытого воздушного пространства Белоруссии. В данный момент транзитом через эту страну летят рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Анталью (Турция) и Аликанте (Испания).

Росавиация на фоне военных действий на Украине сообщила ранее о закрытии до 2 марта 11 аэропортов на юге РФ: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявили о приостановке полетов не только по этим направлениям, но и в другие южные города страны, в том числе Сочи, Астрахань, Липецк, Минеральные Воды, Владикавказ, Волгоград.