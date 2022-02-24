"Угроз нет. Те решения, которые были приняты нашим президентом, вооруженными силами озволяют сегодня чувствовать себя спокойно. Крымчане не боятся", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, все объекты инфраструктуры Крыма находятся под охраной и функционируют в штатном режиме, "реальных угроз нет".

"Был на всех точках, которые находятся близко к нашей границе, все тихо, спокойно. На территорию Республики Крым ни одна вражеская пуля, ни снаряд не залетела", — добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось о введении в Крыму режима повышенной готовности на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Как сообщалось, приграничные пункты пропуска в Крыму закрыты, остановлена работа аэропорта Симферополь. В приграничных районах закрыты школы и детские сады.