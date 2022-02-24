"Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. В случае необходимости готов обратиться в министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный подвижной состав", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Он призвал всех, кому необходимо вернуться на материк, оставлять сообщения на горячей линии министерства курортов и туризма Крыма.

Ранее Минтранс РФ создал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны, обещает оперативный вывоз всех желающих ж/д и автобусным транспортом.

В Крыме действует режим повышенной готовности. Приграничные пункты пропуска закрыты, остановлена работа аэропорта Симферополь. В приграничных районах закрыты школы и детские сады. Готовятся пункты приема беженцев с Украины, первые два появятся в Армянске.

По словам Аксенова, у границы слышны выстрелы с украинской стороны, но местным жителям ничего не угрожает. Для желающих покинуть эту территорию организованы дополнительные автобусные рейсы.