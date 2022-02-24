"Туристам, которые еще не выехали на курорты юга, мы рекомендуем оставаться дома, переносить поездку или аннулировать тур. Возврат будет полный, 100%", — сказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он также отметил, что до начала марта в районе Сочи и в Абхазии должны завершить отдых около 500 российских туристов.

"Мы будем предлагать туристам временное размещение, и сейчас договариваемся с отелями на черноморском побережье о минимальной оплате за номера в условиях критической ситуации", — пояснил он.

Кроме того, Ромашкин добавил, что ОАО "РЖД" также прорабатывает варианты отправки туристов поездами.

"Но у нас есть путешественники из очень дальних регионов, которые не готовы тратить по 2-3 суток на дорогу. Скорее всего, эти россияне будут дожидаться своих рейсов", — отметил эксперт.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что информация по возврату туристов с курортов в регионы проживания уточняется.

"По вылетам в Сочи, Симферополь и Анапу на ближайшие даты будет произведена либо аннуляция туров с полным возвратом денежных средств, либо перенос сроков заезда на даты после 3 марта", — уточнили в компании.

Также там добавили, что из-за закрытия ряда крупных аэропортов юга России у российских туристов отменились рейсы и за рубеж – на курорты Египта, ОАЭ и в Стамбул.

"При возврате туристов из-за рубежа в закрытые на данный момент южные регионы России мы ориентируемся на информацию от авиакомпаний-перевозчиков. Вопросы об альтернативных аэропортах прилета прорабатываются совместно со всеми партнерами", — сказали в "Интуристе".

Росавиация в связи с ситуацией на Украине сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.