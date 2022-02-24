"Наблюдается повышенный спрос на железнодорожные билеты в Москву. В связи с этим к поездам, следующим в Московском направлении, добавлены по два дополнительных вагона, формируется резервный состав в Адлере. В течение суток в Адлер будут направлены дополнительно два состава двухэтажных вагонов", — сообщает пресс-служба горадминистрации.

"В настоящее время в городе находятся 83,7 тысячи туристов, в том числе большое количество семей с детьми. Загрузка остается высокой, в некоторых средствах размещения выше 90%. Многие должны были улетать после праздников", — приводятся в сообщении слова мэра Алексея Копайгородского.

Он подчеркнул, что правоохранители обеспечат безопасность на всех транспортных объектах, а также на въезде в город и выезде из него.

"Лично руковожу городским межведомственным штабом и гарантирую проведение всех необходимых мероприятий согласно поручениям краевого и федерального центров", — сказал градоначальник.

В Адлерском районе подготовлен маневренный фонд емкостью порядка 6,5 тыс. мест для пассажиров задержанных и отмененных авиарейсов, отмечает пресс-служба.

"В РЖД готовятся назначить дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров", — говорится в сообщении.

Копайгородский поручил предусмотреть запас питьевой воды на железнодорожных вокзалах и станциях, подготовить места для отдыха пассажиров.

Как сообщалось, по данным на 11:30 мск в Сочи отменено 32 авиарейса, задержано — 8.