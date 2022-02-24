На объектах комплекса участники дорожного движения, следующие через Рязанскую область, смогут получить услуги сервиса придорожной инфраструктуры еврокласса. Предполагается строительство парковок, автостоянок, многотопливной АЗС, станции техобслуживания, автомоек, мини-маркетов, кафе, мотеля, зон отдыха для проведения презентаций и выставок, спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных мероприятий. Дополнительно проектом предусмотрено строительство общественного многофункционального центра с деловым, образовательным и досуговыми блоками, а также блоком бытового обслуживания.

"По предварительной оценке, объем инвестиций составит порядка 700 млн рублей и позволит создать около 100 новых рабочих мест. Инвестор готов начать этап строительства во II квартале текущего года", — отмечает пресс-служба.

На всех этапах реализации проекта предусмотрено внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и использование "зеленых технологий". Архитектурно-художественная выразительность будет реализована в образных, объемно-пространственных решениях, в формировании фасадов и интерьеров, элементах благоустройства на базе единого концепта дизайн-кода, основанного на природно-исторической уникальности Рязанской области.