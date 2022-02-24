"По данным на 11:30 мск по Краснодару отменено 27 рейсов, задержано семь, один на запасном аэродроме в Самаре. В Сочи отменено 32 рейса, задержано восемь", — уточняет компания.

Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу Сочи Алексея Копайгородского сообщил, что в настоящее время в Сочи находятся 84 тыс. туристов. "На данный момент из 76 рейсов отменено 28 по инициативе авиакомпаний. Это рейсы в Краснодар, Ростов и Москву. Автобусы развозят пассажиров, которые прибыли в аэропорт в подготовленные заранее гостиницы. Никаких сбоев нет. Вокзалы работают в штатном режиме. В поезда в московском направлении добавляются дополнительные вагоны, готовятся резервные составы", — сказал глава курорта.

Властями поручено организовать запасы питьевой воды, а также дополнительные места отдыха на транспортных узлах Сочи, а также предусмотреть пункты размещения пассажиров для недопущения скопления людей.

Как сообщалось, Росавиация сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.

Авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.