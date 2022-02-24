"В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России временно прекращено выполнение рейсов "Аэрофлота", запланированных в расписании с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из "Шереметьево" в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении", — сообщается на сайте компании.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается вернуть деньги или перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты.

Как сообщалось, Росавиация сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявили о приостановке полетов по этим направлениям.