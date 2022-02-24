"С 25 февраля 2022 года МАУК "Пермский зоопарк" закрыт в связи с проведением мероприятий для получения лицензии по содержанию и использованию животных в зоопарках", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, природоохранная прокуратура потребовала от Пермского зоопарка прекратить работу в связи с отсутствием лицензии.

С начала 2021 года Пермский зоопарк принимает меры для получения лицензии и сохранения коллекции животных. Однако выполнение ряда лицензионных требований из-за месторасположения существующего зоопарка и ограниченности его территории невозможно либо требует значительных временных и финансовых затрат, сообщал ранее зоопарк.

В настоящее время идет строительство нового зоопарка в Индустриальном районе Перми.

Управление капитального строительства Пермского края в январе 2017 года заключило с АО "РЖДстрой" договор подряда на строительство первой очереди зоопарка. Стоимость работ по контракту — 1,833 млрд рублей.

Изначально подрядчик должен был сдать первую очередь зверинца до марта 2018 года, однако сроки неоднократно менялись. Первая очередь зоопарка еще не введена в эксплуатацию, конкурс на строительство второй очереди пока не объявлен.

Площадь нового зоопарка составит 25,4 гектара, он будет в 14 раз больше нынешнего. В новом зоопарке создадут естественный ландшафт, типичный для среды обитания животных. Декоративное оформление позволит уйти от концепции содержания животных в клетках: звери будут находиться в среде, максимально приближенной к естественной. Ежегодно зоопарк смогут посещать до 500 тыс. человек.

Пермский зоопарк — один из старейших в России, его коллекция составляет 282 вида животных, их численность составляет более 2,5 тыс. особей, 192 вида занесены в Красную книгу.