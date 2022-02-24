"В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом. Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе — волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", — сообщили в Минтрансе.

Министерство в четверг создало оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны. Штаб возглавляет министр транспорта Российской Федерации.

Как сообщалось, Росавиация сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявили о приостановке полетов по этим направлениям.

ОАО "РЖД" ранее сообщило, что ведет работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. По сообщению компании, в существующие составы также будут включаться дополнительные вагоны. Компания обещали зафиксировать цены на билеты, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. Также в РЖД пообещали сообщать о назначениях дополнительно. Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме, отмечали в компании.