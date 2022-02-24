"В связи с установлением временного режима использования воздушного пространства и с высокой угрозой безопасности полетов авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостановила выполнение рейсов в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Симферополя. Вместе с тем, проработаны обходные маршруты для выполнения рейсов в аэропорты Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет, Турцию", — отмечается в сообщении.

Компания напомнила, что в связи с ограничением полетов со стороны российских властей рейсы "Уральских авиалиний" в Анапу, Сочи, Симферополь, Краснодар, Самару временно отменены с 24 февраля.

Ранее сообщалось, что рейсы отменены в связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации в граничащих с Украиной областях. Росавиация сообщила о приостановке работы 11 аэропортов на юге России до 2 марта: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.