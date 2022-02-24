"Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах — в зависимости от места покупки билета", — отмечается в сообщении "ЮТэйра".

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта. Ограничения будут действовать с 24 февраля 3:45 мск по 2 марта. Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.