"В текущем расписании из Бегишево есть рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону. Они должны были быть выполнены завтра. Эти рейсы отменены", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Бегишево".

Согласно онлайн-табло аэропорта Казани, в четверг отменены рейсы в Брянск, Симферополь, Минеральные Воды. Рейс в Сочи задержан.

Сколько именно рейсов из татарстанских аэропортов отменили авиакомпании, не уточняется.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта. Ограничения будут действовать с 24 февраля 03:45 мск по 2 марта. Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.