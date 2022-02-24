"Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что эвакуация из приграничных населенных пунктов республики пока не проводится.

"Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма. Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно", — добавил глава региона.

Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Как сообщалось, приграничные пункты пропуска в Крыму закрыты, остановлена работа аэропорта Симферополь. В приграничных районах закрыты школы и детские сады. Готовятся пункты приема беженцев с Украины, первые два появятся в Армянске.