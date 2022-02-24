На онлайн-табло аэропорта сообщается, что в общей сложности отменено 11 рейсов с вылетами в Санкт-Петербург и Москву, а также прилет 10 рейсов из других городов в Белгород.

Также отменены первые два рейса, назначенные на утро пятницы.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы ряда аэропортов на юге России до 2 марта. Ограничения будут действовать с 24 февраля 03:45 мск по 2 марта. Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.