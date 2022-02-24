Росавиация сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявили о приостановке полетов по этим направлениям.

Вместе с тем отменяются полеты и в другие южные города. Так, например, "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") и S7 сообщили об отмене рейсов в Волгоград. S7 также отменила рейсы в Сочи, Липецк, Астрахань, Минеральные Воды и Владикавказ. О приостановке полетов в Липецк сообщила и "ЮТэйр".

Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить полный возврат стоимости билета.