"Все поезда дальнего следования и пригородного сообщения осуществляют перевозку пассажиров по расписанию. Все технические службы и подразделения железной дороги работают в штатном режиме для обеспечения технологических процессов", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в четверг утром заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в отражении агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он призвал ВСУ сложить оружие.

Поезда с материковой части РФ идут в Крым по Крымскому мосту протяженностью 19 км. Он является самым длинным мостом в России и Европе. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.