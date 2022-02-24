Ввиду начала военных действий на территории Украины, а также предупреждений о небезопасности полетов со стороны властей РФ и Украины, EASA напомнила авиаперевозчикам, что Украина сейчас является "зоной активного конфликта".

"В таких условиях, указанное выше воздушное пространство и критически важная инфраструктура, включая аэропорты, подвержены воздействию военной активности, что несет в себе риски для безопасности гражданских воздушных судов", — говорится в заявлении регулятора.

"Наличие и вероятность использования широкого ряда наземных и воздушных боевых комплексов несут в себе высокие риски для гражданских полетов на всех высотах и эшелонах полета", — отмечается в сообщении.

EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства в 100 морских милях от границ Белоруссии и Российской Федерации с Украиной.